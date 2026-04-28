In vendita a Firenze la dimora da cui Galileo Galilei osservava il cielo

Firenze custodisce ancora oggi i luoghi legati alle osservazioni astronomiche e alla vita del grande scienziato Galileo Galilei (1564-1642), che qui visse per molti anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia della scienza e del pensiero moderno. Uno di questi straordinari luoghi della memoria di Galileo è oggi eccezionalmente in vendita con Lionard Luxury Real Estate (www.lionard.com): una dimora di raro fascino situata lungo una delle direttrici più panoramiche e amate di Firenze, Costa San Giorgio nel cuore dell’Oltrarno fiorentino (www.lionard.com/it/residenza-galileo-firenze-dimora-panoramica-giardino.html).

Attigua alla “Casa di Galileo”, la proprietà è nota per la sua torre, dalla quale, secondo le fonti storiche, lo scienziato era solito condurre le proprie osservazioni astronomiche. Una targa all’interno della proprietà ricorda: "Da questa casa Galileo Galilei speculando sul moto degli astri divinò quello della terra”. Nella torre, fulcro simbolico della residenza, si trovano due terrazze, una delle quali offre una spettacolare vista a 360° su Firenze, abbracciando il corso dell’Arno e i principali capolavori architettonici della città: dal Duomo a Palazzo Vecchio, da Santa Croce a Forte di Belvedere.

Questa residenza, con i suoi 642 mq di interni e 350 di esterni, è in vendita per 12 milioni e mezzo di euro e presenta delle caratteristiche estremamente rare per il centro storico di Firenze: pur trovandosi a soli 300 metri da Ponte Vecchio e a pochi passi dagli splendidi parchi di Villa Bardini e del Giardino di Boboli, gode di una dimensione di assoluta quiete e riservatezza, sospesa tra città e campagna.

La proprietà dispone anche di uno splendido giardino privato di 330 mq, una vera e propria oasi di pace nel centro della città, capace di coniugare privacy e centralità, oltre a offrire uno spazio ideale per accogliere eventi privati ed esclusivi, fino a 120 ospiti. L’immobile appartiene a un imprenditore americano, alla guida di un'importante azienda statunitense, che l’aveva acquistato con la moglie come residenza per la propria famiglia, a conferma della crescente attrattività internazionale di Firenze. Oggi, con il desiderio di avvicinarsi ai figli che studiano all'estero, la proprietà è stata messa sul mercato.

Gli ambienti, ampi e luminosi, sono stati concepiti per una vivibilità contemporanea, mantenendo al contempo il carattere storico della dimora. La proprietà è accompagnata da un progetto di restyling che ne valorizza ulteriormente il potenziale, delineando una possibile evoluzione degli spazi in linea con i più elevati standard del living contemporaneo internazionale, rafforzandone l’attrattività anche in ottica di investimento.

Entrando nella proprietà dall’elegante ingresso, attraverso un corridoio si può accedere direttamente al giardino, mentre al piano terra si trovano un salottino, una palestra, una cucina funzionale con affaccio su un’ampia veranda - uno spazio conviviale di grande respiro, concepito come una seconda zona living en plein air, ideale per vivere la residenza durante la bella stagione e capace di accogliere fino a 20 ospiti - e un raffinato guardaroba. Il primo piano è caratterizzato da un grande soggiorno con camino e da ambienti connessi che permettono di ospitare amici e familiari, configurando un piano dedicato alla rappresentanza intima e all’ospitalità; completano il livello una sala da pranzo, affiancata da una cucina su due livelli con zona colazione, dispensa e lavanderia, oltre a un bagno per gli ospiti. Al secondo piano si sviluppa una master suite, impreziosita da decorazioni che richiamano lo stile della sala da pranzo al piano nobile, dotata di una metratura generosa e servita da due bagni en-suite, ciascuno con antibagno, oltre a uno studio privato a servizio della stessa camera. Sottolinea in una nota l'agenzia immobiliare: "Oggi questa dimora rappresenta un’opportunità rara: abitare un luogo direttamente legato alla storia del pensiero scientifico, nel cuore di una Firenze che continua ad attrarre una comunità internazionale altamente qualificata. Un asset iconico che unisce identità storica, qualità abitativa e posizionamento globale, in una delle città più riconosciute al mondo".