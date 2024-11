Inaugurazione nuova linea ferroviaria “Decauville” nel bunker del Monte Soratte

Sabato 9 novembre, in occasione dei festeggiamenti relativi alla Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate che cade il 4 novembre, il sindaco di Sant’Oreste Gregory Paolucci, dopo aver deposto la tradizionale corona d’alloro presso il monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre, taglierà il nastro della ferrovia “Decauville” che porterà i turisti all’interno del bunker del Monte Soratte. Il programma della giornata è ricco di eventi: alle ore 10:00 presso il Parco della Rimembranza l’omaggio ai caduti a cui parteciperanno le autorità civili, militari, religiose, la cittadinanza, la Banda musicale “Innocenzo Ricci” di Sant’Oreste e il coro “Malga Roma” dell’Associazione Nazionale Alpini, caratteristico per il suo repertorio classico di canti alpini e montanari.

Alle ore 11:30 nel piazzale antistante il Bunker del Monte Soratte, è prevista la presentazione della linea ferroviaria “Decauville”, sistema di trasporto su rotaia ideato dall’industriale francese P. Decauville (1846-1922) usato per percorrere le gallerie al tempo della loro costruzione. Il trenino è costituito da vagoncini a 4 ruote che si muoveranno su un binario elettrico. Il mezzo, il primo in Europa predisposto in un sito fortificato sotterraneo della Seconda guerra mondiale, consentirà di visitare i 2,5 km di gallerie che fino ad oggi erano rimasti off limits.

Il bunker del Monte Soratte si arricchisce quindi di una nuova incredibile attrattiva che porterà i turisti a scoprire la vastità dell’intero complesso ipogeo attraverso spazi originali e fedeli ricostruzioni che si estendono oggi per tutti i 4.5 Km della struttura sotterranea. Questo progetto, frutto dell’efficace collaborazione e sinergia tra il Comune di Sant’Oreste e l’Associazione Bunker Soratte che gestisce il sito, ha già ricevuto alcuni riconoscimenti quali il Primo Premio per i “Luoghi della Cultura” della Regione Lazio (da cui deriva il finanziamento per la realizzazione) e l’importante premio EUROFERR-ITALIA dell’Associations Européenne des Cheminots.

Il Sindaco Gregory Paolucci, architetto ed autore del progetto, sottolinea l’importanza della nuova iniziativa: “E’ una piccola giostra che ricalca forme e percorsi antichi arricchendo notevolmente l’offerta di quella straordinaria ‘macchina del tempo’ che è il Bunker del Soratte. Per garantire una più efficace immersività, i turisti potranno rivivere in Virtual Reality, grazie ai modernissimi visori da subito messi a disposizione, la vita degli ambienti e delle sale del Comando Supremo occupato dai nazisti fino alla loro distruzione avvenuta con il bombardamento del Monte Soratte. In questi luoghi possiamo dunque riscoprire una parte della storia d’Italia iniziando dall’edificazione del bunker sotto il governo fascista fino all’occupazione operata dal Comando nazista di Kesselring, il successivo bombardamento da parte dell’aviazione statunitense e il racconto delle gesta eroiche dei Partigiani del Raggruppamento Monte Soratte. Visitare il nostro sito è un modo per rendere i giovani più consapevoli del loro passato mentre gli anziani potranno, con strumenti modernissimi, ricordare percorsi antichi ed estremamente evocativi”.

Dal 9 novembre 2024 sarà possibile visitare l’intero complesso ipogeo del bunker su prenotazione obbligatoria e grazie all’Associazione di volontari “Bunker Soratte” che cura in maniera mirabile il recupero del sito storico dal 2010. Info e prenotazioni su www.bunkersoratte.it e al 380.3838102