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Napoli, avvolta dalle fiamme in cucina: muore a 88 anni

È accaduto a Portici, si fa strada l'ipotesi di un evento accidentale

Vigili del fuoco e ambulanza, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
Vigili del fuoco e ambulanza, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)
23 aprile 2026 | 20.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 88 anni è morta oggi, giovedì 23 aprile, avvolta dalle fiamme nella sua cucina in provincia di Napoli. È accaduto nel pomeriggio a Portici. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel parco San Ciro in Corso Garibaldi per un incendio in un'abitazione. L'anziana donna ha perso la vita per le ustioni provocate dalle fiamme. Sulle cause dell'incendio sono in corso accertamenti, ma è verosimile che si sia trattato di un evento accidentale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno distrutto cucina e salone. Indagini in corso.

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incendio morto vittima
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