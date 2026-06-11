Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, in un vivaio in via della Marrana a Roma nel quartiere Tuscolano. Una densa coltre di fumo si è levata dall'area. A seguito del rogo che si è sviluppato al vivaio 'Antico Garden', alcune abitazioni sono state evacuate a causa della presenza di un serbatoio Gpl interrato nell'area interessata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per garantire la sicurezza dell'area. I caschi bianchi hanno interdetto temporaneamente alla circolazione via della Marrana e via Lugnano in Teverina da via Fossato di Vico a via della Marrana. Le pattuglie sono tuttora impegnate sul posto per la gestione della viabilità e per i servizi di deviazione del traffico nelle arterie limitrofe, al fine di agevolare il più possibile il transito veicolare, fino al ripristino delle regolari condizioni di sicurezza. Dalle prime informazioni, non risulterebbero persone ferite.