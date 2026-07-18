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Milano, incendio in appartamento: due morti e diversi intossicati

Il rogo al sesto piano di uno stabile nel quartiere Palmanova

L'incendio a Milano - Vigili del Fuoco
L'incendio a Milano - Vigili del Fuoco
18 luglio 2026 | 20.57
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

Un incendio è divampato oggi poco dopo le 19.30 a Milano in via Padre Placido Riccardi 23 quartiere Palmanova, in un appartamento al sesto piano. Salgono a due i morti, con i vigili del fuoco che hanno trovato all'interno dell'appartamento il corpo privo di vita di un'altra persona.

Si tratterebbe di un uomo le cui generalità sono al vaglio delle forze dell'ordine presenti sul posto. Poco prima era stato rinvenuto un altro corpo, probabilmente una donna. Alcune persone sono rimaste intossicate e lo stabile è stato totalmente evacuato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

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incendio oggi incendio milano incendio appartamento milano milano cronaca
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