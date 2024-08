Incendio oggi in via Ciamarra, quadrante est di Roma, dove la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 supportata da altre quattro squadre è intervenuta per spegnere un incendio di baracche. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme probabilmente sono partite da una delle abitazioni e si sono propagate a causa del vento. La rapida operazione di spegnimento dell'incendio ad opera dei vigili del fuoco ha evitato che alcune bombole abbandonate, contenenti gpl, esplodessero.