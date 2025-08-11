circle x black
Incendio sul Vesuvio, impegnati 80 vigili del fuoco e 4 Canadair per spegnere le fiamme

Le operazioni di spegnimento proseguono da più di 48 ore

Parco nazionale del Vesuvio
11 agosto 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proseguono da più di 48 ore le operazioni di spegnimento dell’incendio che sta interessando il Parco nazionale del Vesuvio. Imponente il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale, in questo momento sono 80 i vigili del fuoco impegnati, con rinforzi giunti da Emilia Romagna, Toscana e Marche e dai comandi di Salerno e Caserta. Dalle prime luci dell’alba stanno operando anche 4 velivoli Canadair CL-415 dei vigili del fuoco. Questa notte le squadre a terra hanno operato per contrastare le fiamme sul versante Sud del Vesuvio, nei territori di Terzigno, Boscotrecase e Trecase.

