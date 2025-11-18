circle x black
Incidente a Pordenone, bus di studenti finisce in un fosso: 3 feriti

I conducenti di entrambi i mezzi sono stati portati in ospedale, feriti ma non in pericolo di vita

Autobus in un fosso, repertorio. Foto dei vigili del fuoco
Autobus in un fosso, repertorio. Foto dei vigili del fuoco
18 novembre 2025 | 19.35
Redazione Adnkronos
Incidente stradale tra un'auto e uno scuolabus, oggi pomeriggio intorno alle 15, a Sesto al Reghena in provincia di Pordenone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pordenone e i vigili del fuoco. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Circonvallazione e viale degli Olmi, poi, lo scuolabus si è ribaltato finendo in un fosso. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro e sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti.

Da una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto tra una Mercedes classe C, guidata da una donna di 64 anni, e un pulmann adibito a scuolabus, condotto da un 61enne, con a bordo circa 14 studenti adolescenti. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati portati in ospedale, feriti ma non in pericolo di vita. Tra i giovani una sola ragazza è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Udine.

