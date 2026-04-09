Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile, a Treviglio nel Bergamasco. Un’auto ha travolto tre ciclisti lungo via Canonica, tra le frazioni della Geromina e Castel Cerreto. Il bilancio è drammatico: un uomo di 33 anni è morto, dopo il trasporto d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, mentre gli altri due ciclisti, di 66 e 69 anni, sono rimasti gravemente feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo stava percorrendo la strada quando è stato improvvisamente investito da un’auto. Il conducente, un uomo di 48 anni, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e, secondo quanto riportato da Prima Treviglio, sarebbe risultato positivo all'alcoltest. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.