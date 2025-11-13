circle x black
Incidente sulla Colombo, l'amica di Beatrice Bellucci è fuori dalla terapia intensiva: prognosi sciolta

Silvia Piancazzo era alla guida della Mini coinvolta nell'incidente all'altezza di piazza dei Navigatori in cui è morta la sua amica ventenne

L'auto coinvolta nell'incidente
13 novembre 2025 | 14.23
Redazione Adnkronos
Silvia Piancazzo sta meglio e oggi è uscita dalla Terapia Intensiva. Sciolta la prognosi della ragazza che era in auto insieme a Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma, lo scorso 24 ottobre.

Lo comunica in una nota l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini: "La paziente Silvia Piancazzo dopo un’ulteriore fase di miglioramento clinico e a percorso chirurgico-ortopedico ormai completato è uscita oggi dalla Terapia Intensiva ed è stata trasferita nel Reparto di Chirurgia Generale diretto dal professor Pierluigi Marini per il proseguo delle cure. La prognosi inizialmente riservata è stata finalmente sciolta dall’equipe della Terapia Intensiva 'Shock e Trauma' diretta dal dottor Emiliano Cingolani. Nel complesso il decorso può essere considerato assolutamente soddisfacente soprattutto in relazione alla gravità delle lesioni traumatiche con le quali la paziente era giunta presso il San Camillo Forlanini, successivamente al gravissimo incidente".

L'incidente

Silvia Piancazzo si trovava alla guida di una Mini la sera di venerdì 24 ottobre, mentre lato passeggero c'era la sua amica Beatrice Bellucci. L'auto è stata colpita da una Bmw che è arrivata a forte velocità su via Cristoforo Colombo, all'altezza di piazza dei Navigatori. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti.

