Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto: un morto e due feriti

Ad avere la peggio è stato il conducente di una delle due vetture, aveva 46 anni

Incidente d'auto a Milano, repertorio (Fotogramma)
24 gennaio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano. Un 46enne è morto poco prima delle 5.30 in uno scontro tra un mezzo dell'Amsa, che gestisce la raccolta dei rifiuti e una Bmw all'incrocio con via Emanuele Filiberto.

Dinamica dell'incidente

A seguito dell'impatto, l'auto è finita contro un semaforo, abbattendo dei pali della segnaletica verticale e ha terminato la sua corsa contro un'altra vettura che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida dell'auto, un 46enne, che ha perso la vita. Il conducente dell'Amsa è stato trasportato in codice giallo al San Carlo; l'uomo alla guida del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118 e gli agenti della polizia locale di Milano, per i rilievi del sinistro.

Il cordoglio dell'Amsa

"Profondo cordoglio e vicinanza" da Amsa alla famiglia della vittima. "In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso - prosegue la nota - Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente auto oggi incidente auto milano incidente auto oggi milano incidente oggi milano ultime notizie
