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Scontro tra due auto nel Maceratese, due morti

L'incidente è accaduto sulla strada statale 77 'della Val di Chienti'

Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
Carabinieri - (Fotogramma/Ipa)
14 giugno 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente mortale sulla strada statale 77 'della Val di Chienti' dove il traffico è stato temporaneamente bloccato in direzione Civitanova Marche al km 94,90 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Per cause in corso di accertamento, lo scontro ha coinvolto due veicoli: due i morti. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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