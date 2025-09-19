Incidente oggi 19 settembre tra uno scuolabus, con 30 bambini a bordo, e un’auto sulla Sp55 tra Buja e Treppo Grande (Udine). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il mezzo si è ribaltato su un fianco: due bambini e tre adulti sono stati soccorsi dalle squadre e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

Intervento dei #vigilidelfuoco stamattina a Buja (UD) per uno scuolabus ribaltato su un fianco a seguito di incidente stradale con un'autovettura: 2 bambini e 3 adulti soccorsi dalle squadre e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale [#19settembre 10:00] pic.twitter.com/wQOvyBEZd2 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 19, 2025

Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti.