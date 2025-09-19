circle x black
Scontro tra auto e scuolabus con 30 bambini a bordo, 5 feriti - Video

Si tratta di due bambini e tre adulti. Il mezzo si è ribaltato su un fianco

Il luogo dell'incidente
19 settembre 2025 | 11.51
Redazione Adnkronos
Incidente oggi 19 settembre tra uno scuolabus, con 30 bambini a bordo, e un’auto sulla Sp55 tra Buja e Treppo Grande (Udine). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il mezzo si è ribaltato su un fianco: due bambini e tre adulti sono stati soccorsi dalle squadre e affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

Sono in fase conclusiva le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato e di rimozione dei veicoli coinvolti.

incidente oggi incidente udine incidente scuolabus scuolabus si ribalta scuolabus udine scuolabus buja scuolabus treppo
