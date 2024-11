Un operaio senegalese di 29 anni è morto questa mattina in A6, tra i caselli di Altare e Savona. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava lavorando a un cantiere su un viadotto, si trovava sopra un ponteggio, quando, per cause ancora in via di accertamento è caduto facendo un volo di 15 metri. Inutili i soccorsi di 118 e ambulanze. In volo anche l'elicottero Grifo e i vigili del fuoco. Sul posto il personale di Autofiori e la polstrada, oltre al personale Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto tra Altare e il raccordo con la A10 è stato chiuso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9.50, all’interno del cantiere per l’ammodernamento del viadotto Nigiu. Da una prima ricostruzione dei fatti, il 29enne- addetto di un’impresa subappaltatrice - era impegnato nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto. La tratta autostradale Altare-Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa per permettere il recupero della salma. Si presume possa essere riaperta non appena saranno terminati gli accertamenti da parte delle Autorità, scrive in una nota Autofiori.