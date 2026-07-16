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Incidente a Roma, sconto tra auto e moto a Roma: morto centauro 29enne

Dai primi accertamenti eseguiti, si ipotizza che entrambi i mezzi stessero percorrendo via Nomentana

Polizia Roma Capitale - Archivio
Polizia Roma Capitale - Archivio
16 luglio 2026 | 11.36
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

Un motociclista di 29 anni è morto nella serata di ieri a seguito di un grave incidente avvenuto in via Nomentana, nel tratto fuori il Grande Raccordo Anulare, all'altezza del civico 1218.

Il motociclista, in sella ad una 'GasGas 700' si è scontrato con un'auto, una Dacia Duster, guidata da un 61enne, che è stato trasportato in ospedale Sant'Andrea per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenute le pattuglie III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti, si ipotizza che entrambi i mezzi stessero percorrendo via Nomentana, dal centro in direzione fuori Roma quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati. Sono tuttora in corso le ulteriori indagini della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

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incidente scontro moto auto auto e moro roma centauro morto roma
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