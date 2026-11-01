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Roma, investito da auto mentre attraversa via Cristoforo Colombo: morto 34enne

L'incidente mortale in zona Casal Palocco. Alla guida dell'auto un diciannovenne rimasto ferito, illesi i quattro giovani passeggeri che viaggiavano a bordo

Polizia - Ipa
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01 novembre 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
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Un trentaquattrenne è morto a Roma investito mentre attraversava via Cristoforo Colombo. Pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute all’alba di questa mattina su via Cristoforo Colombo, all’altezza del km 24,400, in zona Casal Palocco, per un incidente stradale che ha coinvolto un pedone e una Fiat 500X. Il sinistro è avvenuto sulla carreggiata laterale in direzione Eur. In seguito all’impatto, il pedone, un uomo di 34 anni, è morto sul posto. Il conducente del veicolo, un diciannovenne italiano rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e per gli accertamenti di rito. Illesi i quattro passeggeri che viaggiavano a bordo dell’auto, tutti italiani di età compresa tra i 19 e i 20 anni.

Per consentire le operazioni di soccorso e l’esecuzione dei rilievi, si è resa necessaria la chiusura temporanea della carreggiata laterale della via Cristoforo Colombo interessata dall’incidente. Sul posto impegnate diverse pattuglie del IX Gruppo Eur, con il supporto delle unità dei Gruppi X Mare e XI Marconi, per eseguire i rilievi e gli accertamenti di polizia stradale necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre che per la gestione della viabilità nella zona interessata.

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