Incidente sul Castore, morti due alpinisti italiani

I corpi sono stati ritrovati dal soccorso alpino valdostano

Un elisoccorso (Fotogramma)
14 agosto 2025 | 15.53
Redazione Adnkronos
Due alpinisti italiani, un uomo e una donna, sono morti in un incidente avvenuto sul Castore, massiccio del Monte Rosa. I corpi sono stati ritrovati dal soccorso alpino valdostano. L’allarme è stato dato questa mattina in seguito al mancato contatto con gli alpinisti, che si sapeva avevano pernottato al Rifugio Quintino Sella. Un primo sorvolo con l’elicottero SA1 ha dato esito negativo.

Il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia, in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all’individuazione della zona e al ritrovamento dei due alpinisti. Le salme sono state portate a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidate alla Guardia di Finanza di Cervinia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente in montagna alpinisti italiani alpinisti morti castore monte rosa
