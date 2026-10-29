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Investe e uccide un poliziotto, positivo a alcol e cocaina: condannato a 10 anni

L'incidente è avvenuto un anno fa a Torre del Greco

Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
Un'aula di tribunale - (Fotogramma)
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29 ottobre 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ha guidato ad alta velocità sotto l'effetto di alcol e cocaina, ha investito e ucciso un poliziotto nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2025 a Torre del Greco: oggi è stato condannato a 10 anni di carcere. Il gip del Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ha condannato l'uomo reo confesso di aver causato l'incidente stradale a seguito del quale aveva perso la vita l'assistente capo della Polizia di Stato Aniello Scarpati e aveva riportato lesioni gravissime l'agente scelto Ciro Cozzolino. La condanna è arrivata dopo il processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice Maria Concetta Criscuolo. L'uomo era imputato dei reati di omicidio stradale aggravato dalla fuga, lesioni stradali e omissione di soccorso. Il pm aveva chiesto la condanna a 12 anni di reclusione per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali e di un anno e 4 mesi per il reato di omissione di soccorso.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti e avallata dalla sentenza di condanna, l'imputato avrebbe tenuto una condotta caratterizzata da un "livello di colpa elevatissima". L'uomo si era messo alla guida dell'auto sotto l'influenza dell'alcol e della cocaina. Positivo alla cocaina e con un tasso alcolemico superiore ai livelli consentiti, aveva guidato a velocità altissima nonostante alcuni dei passeggeri lo avessero più volte invitato a rallentare.

Severino, inoltre, dopo l'incidente e dopo aver acceso ed aver fumato una sigaretta sul posto, si era allontanato senza prestare soccorso né agli agenti investiti, né agli altri passeggeri dell'auto, tra cui tre ragazze minorenni. L'imputato era stato arrestato nella quasi flagranza di reato il giorno dopo. Nei suoi confronti il 5 novembre 2025 era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Attualmente è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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