Infanzia: Anzideo (Fondazione Cariplo), 'Anita ha come obiettivo il benessere dei bambini da 0 a 6 anni'

20 novembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sfida Anita avrà come obiettivo il benessere nell'infanzia, nella fascia d'età compresa tra gli 0 e 6 anni, su tutto il territorio di riferimento di Fondazione Cariplo, ossia Regione Lombardia e le due province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Le prime azioni partiranno da un lavoro con il terzo settore e con il mondo della ricerca. A gennaio lanceremo un bando, che si chiamerà 'Anita Chiama' e avrà due linee: 'Anita Chiama Ricerca', per portare evidenze rispetto a quello che è il benessere nell'infanzia nel nostro Paese, e 'Anita Chiama Innovazione' affinché il terzo settore, i comuni e tutte le realtà che si occupano di infanzia possano proporre i loro modelli per portare sostegno e attenzione al mondo dell'infanzia". Lo ha detto Laura Anzideo presentando 'Anita - L'infanzia prima', la 'sfida' di Fondazione Cariplo di cui è coordinatrice, protagonista dell'evento promosso al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il nuovo programma strategico della Fondazione è dedicato ai bambini da 0 a 6 anni e promuove servizi, spazi e cultura accessibili e a misura di infanzia, aiutando così a contrastare le crescenti disuguaglianze in questa fascia d'età.

