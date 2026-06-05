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Oltre 270mila euro incassati su OnlyFans, ma percepiva Naspi: denunciata influencer

I guadagni derivanti dalla vendita di 'contenuti per adulti' non erano stati dichiarati

Influencer - IPA
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05 giugno 2026 | 09.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Avrebbe incassato in nero guadagni per oltre 270 mila euro, percependo anche l'indennità di disoccupazione. Un'influencer di OnlyFans, residente nell’alto polesine, è stata denunciata dai finanzieri della Tenenza di Lendinara (Rovigo). L’attività delle Fiamme Gialle ha permesso di ricostruire oltre 270mila euro di guadagni non dichiarati derivanti dalla vendita di 'contenuti per adulti' sul web, 120mila euro dei quali, dopo l’avvio del controllo fiscale, sono stati regolarizzati dalla content creator attraverso la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Per gli investigatori della Guardia di finanza, la giovane avrebbe totalmente evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dai canoni di abbonamento pagati dai propri follower sulla piattaforma.

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I militari hanno proceduto alle contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette e Iva, contestando anche la cosiddetta 'tassa etica' ovvero un’addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico, anche se questa attività non è svolta in modo esclusivo. Il quadro investigativo si è ulteriormente aggravato quando gli accertamenti hanno rivelato che la influencer, mentre incassava 'in nero' i proventi della sua attività online, percepiva anche l’indennità di disoccupazione (Naspi) per circa 16mila euro. La content creator è stata denunciata per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla revoca del beneficio e la restituzione delle somme già percepite.

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Naspi disoccupazione influencer OnlyFans
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