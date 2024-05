C'è un indagato per tentato omicidio nella vicenda di Soukaina El BasBasri, nota come Siu, l'influencer e modella biellese di origini marocchine, rimasta ferita giovedì scorso nella sua abitazione, che ora lotta tra la vita e la morte nell'ospedale di Novara. A confermare l'iscrizione di una persona nel registro degli indagati, il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, che, incontrando brevemente la stampa fuori dal Palazzo di Giustizia, ha fatto sapere che "è stata fatta un'iscrizione nel registro degli indagati per tentato omicidio" e, a chi le domandava se il marito della donna, Jonathan Maldonato, che aveva detto ai sanitari che la moglie si era ferita al petto cadendo in casa, fosse stato già sentito, ha risposto: "E' stato sentito con le garanzie".

"Stiamo facendo indagini a 360 gradi, sono state inviate le informazioni di garanzia necessarie perché l'ipotesi di una caduta accidentale della vittima e poi la versione di un gesto anticonservativo compiuto dalla medesima non sembravano molto verosimili - ha spiegato il procuratore - di qui la necessità di effettuare una serie di indagini per vedere cosa è successo esattamente".

Come sta l'influencer

Siu è in coma farmacologico, in prognosi riservata. A rendere note le condizioni della giovane il procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, incontrando brevemente la stampa davanti al Palazzo di Giustizia biellese. La donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all'arteria mammaria che le ha causato una copiosa fuoriuscita di sangue con un riversamento interno. Per quanto riguarda l’oggetto che avrebbe causato la ferita alla giovane, il procuratore ha spiegato che “è stato dato incarico a un consulente tecnico per verificare la compatibilità di un’arma bianca o di un altro strumento con le caratteristiche della ferita”.

Non esclusi altri sopralluoghi in casa

Dopo i rilevi compiuti dalla polizia scientifica nell’abitazione, dove la modella e influencer Siu viveva insieme al marito, altri sopralluoghi potrebbero essere eseguiti già nelle prossime ore. La conferma è venuta dal procuratore di Biella, Teresa Angela Camelio, che ha precisato che "è possibile che si debba ricorrere a ulteriori sopralluoghi per verificare se ci sono altre stanze interessate o altre tracce". A quanto si è appreso, però, non sarebbero state riscontrati elementi che potrebbero far pensare a una colluttazione. Intanto, a quanto si è appreso, tra la modella e influencer biellese, ora ricoverata in prognosi riservata in ospedale e il marito i rapporti non sarebbero stati idilliaci ma piuttosto tesi. A confermare tensioni tra i due sarebbero state persone vicine alla coppia che in queste ore sono state sentite dagli investigatori.