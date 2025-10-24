circle x black
Influenza, Tafuri (UniBa): "Effetto domino su cronici, ora rete vaccinale e alert basati su Ia"

Al 58esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene a Bologna

24 ottobre 2025 | 15.27
L'influenza stagionale non è solo un fastidio di stagione, ma un vero e proprio 'trigger' capace di innescare scompensi nei pazienti affetti da patologie croniche, contribuendo in modo sostanziale al carico di morbosità e mortalità. A ricordarlo è Silvio Tafuri, professore ordinario di Igiene all'università di Bari, al 58esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti) a Bologna. "Dal 2008-2009 osserviamo un declino costante delle coperture vaccinali negli over 65, con la sola eccezione del 2020", spiega Tafuri, sottolineando la necessità di "un'innovazione legislativa che consenta di utilizzare i registri di patologia come sistemi di allerta".

L'esperto propone inoltre di sfruttare "strumenti di intelligenza artificiale per inviare alert ai medici specialisti nei periodi chiave, ricordando l'importanza della vaccinazione ai pazienti fragili". Secondo Tafuri, "va consolidato un modello di vaccinazione a rete, che coinvolga medicina generale, farmacisti, sanità pubblica e anche gli ospedali, dove risiedono molti pazienti immunocompromessi. La vaccinazione di prossimità in ambiente ospedaliero può essere decisiva per proteggere chi è più a rischio".

