Infrastrutture: Chiorino (Regione Piemonte), 'definito protocollo formazione per imprese che lavoreranno a Chiomonte'

"Questa maxi fresa è un'opera strategica non solo per il territorio piemontese, ma anche a livello nazionale, che verrà presto attivata sul cantiere di Chiomonte. Per farlo adeguatamente è necessaria anche la formazione dei lavoratori: il 30 gennaio scorso abbiamo, infatti, già definito un protocollo tra Agenzia Piemonte-Lavoro, Regione Piemonte e le imprese che lavoreranno sul cantiere per garantire formazione di qualità ad oltre mille nuove assunzioni che avverranno nell'arco dei prossimi mesi e anni". A dirlo la Vicepresidente di Regione Piemonte, Elena Chiorino, in occasione della consegna ufficiale della prima delle due maxi frese destinate al versante italiano del tunnel di base del Moncenisio, cuore della futura linea ferroviaria Torino-Lione, presso lo stabilimento Herrenknecht in Germania, dove è stata costruita per il raggruppamento di imprese Uxt, su incarico di Telt, la società binazionale italo-francese responsabile della realizzazione e futura gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione.