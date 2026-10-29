Inps presenta Arianna, l'assistente digitale basato sull'Ai

Una piattaforma digitale basata sull'intelligenza artificiale che aiuta gli utenti a orientarsi tra le informazioni e i servizi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - Inps. È Arianna, l'assistente virtuale che supera il concetto di chatbot offrendo un supporto multicanale continuo e accessibile, basato solo su fonti verificate dall'Istituto. Presentata a Roma presso la direzione generale Inps, Arianna si pone come una nuova frontiera di dialogo con i cittadini e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale di Inps. La piattaforma copre già oltre 400 prestazioni nei principali ambiti dell'Istituto: pensioni e previdenza, lavoro, sostegni, sussidi e indennità, imprese e liberi professionisti.