Iran, Frattasi (Acn): "No segnali pericoli cyber imminenti per Italia"

Bruno Frattasi
Bruno Frattasi
04 marzo 2026 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nell'immediatezza del conflitto scoppiato sabato abbiamo costantemente monitorato la minaccia per scorgere anche i segnali più deboli che potessero indicare un attacco contro il nostro paese. In questo momento dobbiamo pesare le parole ma non abbiamo segnali che ci dicano che c'e' un pericolo grave e imminente per l'Italia anche dal punto di vista cibernetico, però sono dati che possono cambiare anche nel giro di poche ore o di pochi giorni". Lo ha detto il direttore generale dell'Acn Bruno Frattasi a margine del CyberSec. "Noi comunque continuiamo a osservare con grande attenzione ciò che accade nel web e ciò che può accadere anche con riguardo alla nostra superficie digitale - ha aggiunto - lo facciamo attraverso una cooperazione stretta con tante amministrazioni, innanzitutto con quella dell'intelligence, poi naturalmente con la Polizia e la Difesa".

