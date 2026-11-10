L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è a processo a Roma per l’accusa di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della Società di servizi per la Cina. In concorso con Pivetti, amministratore della società fino al 2015, è imputato il liquidatore della società, per gli anni dal 2015 al 2019, e ritenuto dalla procura “mera testa di legno”.

Secondo l’accusa, i due “sottraevano e distruggevano, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, gran parte dei libri e le scritture contabili e sociali della fallita Società di servizi per la Cina in liquidazione”. L’ex presidente della Camera insieme con il liquidatore, “nel solo anno 2015”, avrebbero distratto la somma di quasi 34mila euro “mediante giroconti, bonifici e prelievi” in favore della Pivetti. L’ex presidente della Camera inoltre, avrebbe distratto “in proprio favore, mediante giroconti, bonifici e prelievi non assistiti da alcuna giustificazione causale nel solo anno 2014” la somma di circa 2.800 euro.

“Riteniamo che la vicenda in sé non abbia alcun connotato di penale rilevanza – afferma all’Adnkronos il difensore di Pivetti, l’avvocato Guido Picciotto - Siamo certi che nel prosieguo del dibattimento riusciremo a dimostrare l'estraneità della dottoressa Pivetti e la liceità di ogni singolo euro di cui si chiede conto nelle imputazioni Per altro, i fatti contestati sarebbero accaduti quattro anni dopo l'uscita della Pivetti dalla società”.