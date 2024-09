La Questura intensifica i servizi di controllo nel centro di Firenze

Coordinate dalla Questura, pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Municipale di Firenze, in questi giorni stanno battendo incessantemente le strade del Quartiere 1 per contrastare ogni sorta di fenomeno criminale, oggetto anche delle ultime riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A queste sono rapidamente seguiti dei tavoli tecnici ad hoc, pianificati dal questore in via Zara.

Già negli ultimi giorni agenti e militari hanno ascoltato numerosi esercenti, direttamente nelle loro attività, e i residenti del Quartiere tra le strade cittadine del centro storico.

Il questore Maurizio Auriemma, spiega la Questura, punta sempre ad una mirata prevenzione e ad un contrasto sempre più capillare anche dei singoli episodi di microcriminalità. In questa ottica, le segnalazioni della cittadinanza mantengono un ruolo fondamentale, concretizzandosi in una vera e propria sicurezza partecipata. Alle Forze di Polizia resta naturalmente il compito di agire in prima linea con l’impegno e la determinazione di sempre. I servizi straordinari interforze continueranno anche nei prossimi giorni.