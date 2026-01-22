Il 18enne, detto Aba, è stato ucciso lo scorso venerdì con una coltellata dal compagno di scuola Zouhair Atif
Un lungo applauso ha accolto la bara bianca di Youssef Abanoub, detto Aba, 18 anni, al funerale di oggi 22 gennaio nella cattedrale Cristo Re di La Spezia. Il ragazzo è stato ucciso lo scorso venerdì con una coltellata dal compagno di scuola dell'istituto Einaudi-Chiodo Zouhair Atif, 19 anni.
Alla funzione, celebrata con doppio rito, cattolico dall'arcivescovo Luigi Ernesto Palletti e dal rappresentante della comunità copta Dawoud Elnaqlouni, partecipano migliaia di persone tra familiari, amici e conoscenti del giovane. Tra i presenti anche il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini, il questore Sebastiano Salvo e il prefetto Andrea Cantadori.
"Un caro saluto alla famiglia e alla comunità copta, altre volte ci siamo già visti a La Spezia, ma erano momenti di gioia, oggi è un momento di profondo dolore, ma la fede getta una luce profonda della resurrezione, della vita eterna", così il vescovo Luigi Ernesto Palletti al funerale. "Siamo tutti vicini e partecipi sentiamo come nostro il vostro dolore capitato a fratelli con cui ci si conosce. Oggi è il giorno del grande silenzio, ma la parola di Dio risuona in mezzo a noi, una parola che dice luce eterna che ci conduce oltre. Sentiteci tutti vicini", ha aggiunto il vescovo che, parlando di Aba, ha detto: "Io l'avevo incontrato, voglio ricordarlo e unirmi alla vostra preghiera, signore onnipotente sia lui a fare luce, fede, perseveranza e testimonianza. Credere nella resurrezione vuol dire luce che non si è spenta, sia Dio a dire l'ultima parola, non fine ma eternità. Cordoglio profondo a famiglia comunità e tutti voi", ha concluso.