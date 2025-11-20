circle x black
Cerca nel sito
 

La suora-vigilessa che risolve gli ingorghi al Colosseo, per i cittadini "è punto di riferimento"

La suora-vigilessa che risolve gli ingorghi al Colosseo, per i cittadini
20 novembre 2025 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tra il suono dei clacson e le imprecazioni degli automobilisti romani arriva qualcuno a riportare ordine: è la religiosa che qualche giorno fa si è improvvisata vigilessa all’incrocio tra via dei Querceti e via San Giovanni in Laterano, a due passi dal Colosseo. Così, in una delle zone più congestionate dal traffico della capitale, in quelle ore di punta dove a chi sta guidando viene voglia di scendere dalla macchina e lasciarla lì per la disperazione, la religiosa è ormai la star del quartiere Celio.

“È davvero molto simpatica e non ha peli sulla lingua. Si è improvvisata vigilessa ma non l’aveva mai fatto prima”, dicono alla Scuola universitaria infermieri professionali 'Suore della misericordia'. Ma dove passa le sue giornate la Suora? “In una casa famiglia dove vive e lavora, è il nostro occhio e punto di riferimento”, dicono i gestori della Casa Ludovica e Andrea. La casa famiglia nasce quattro anni fa per ospitare i bambini e le famiglie in cura in un ospedale romano. “Lei è incredibile, una giocatrice di calcio che farebbe invidia alla nazionale italiana”, dice un operatore sanitario del centro. “La religiosa ha un carattere forte, è tenace. Nonostante stia a contatto tutti i giorni con tanta sofferenza - continua - lei riesce comunque a mantenere il morale alto”.

“Accompagna anche i bambini a fare le terapie, trascorre tanto del suo tempo con i genitori”, aggiunge Ludovica. Una delle volontarie della casa famiglia, la definisce "una persona straordinaria. Riesce anche ad avere un carattere deciso con i bambini, credo sia il suo modo di difendersi dal dolore”. Ma non sono solo le persone della casa a conoscerla, anche nel bar vicino dicono che la religiosa “è sempre a contatto con i cittadini nella quotidianità”. In un negozio della zona aggiungono che la Suora quel video lo definisce “normale, dice che si reputa solo una cittadina civile che ha cercato di aiutare in un momento di difficoltà”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma suora vigilessa traffico Colosseo
Vedi anche
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza