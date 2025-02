È giallo a Ladispoli, sul litorale romano, per un cadavere trovato in un bagno chimico all'interno di un cantiere in via La Spezia. A chiamare la polizia è stato un passante. Il cadavere, trovato ieri mattina intorno alle 11, era in avanzato stato di decomposizione. Negli ultimi giorni il cantiere era fermo.

Sono in corso le indagini dei poliziotti di Ladispoli per l'identificazione e chiarire quanto accaduto.