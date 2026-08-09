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Lampedusa, sub falciato da gommone: muore 29enne

La tragedia a Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta

Guardia costiera - (Da Facebook)
Guardia costiera - (Da Facebook)
09 agosto 2026 | 16.03
Silvia Mancinelli
LETTURA: 1 minuti

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d'inchiesta per la morte di Cristiano Giamporcaro, il sub 29venne morto falciato da un gommone nel tardo pomeriggio di oggi domenica 9 agosto a Punta Sottile, a Lampedusa, dove si trovava in vacanza insieme alla sua fidanzata. Sul posto, per il recupero del corpo, la Capitaneria di porto insieme ai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane - che si sarebbe immersa con il regolare pallone di segnalazione - sarebbe stato colpito dalle eliche di un gommone su quale si trovavano due turisti, poi sequestrato.

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Lampedusa lampedusa sub falciato sub falciato lampedusa sub gommone falciato morto
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