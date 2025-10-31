Le reliquie di Santa Bernadette arrivano al santuario di San Salvatore in Lauro a Roma

Dal 1° al 4 novembre, il santuario di San Salvatore in Lauro di Roma accoglierà le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, la piccola veggente di Lourdes che con la sua fede semplice e profonda ha lasciato una delle testimonianze più luminose della santità cristiana. L’arrivo delle reliquie sarà un momento intenso di preghiera e devozione per tutti i fedeli. Le celebrazioni avranno inizio venerdì 1° novembre, Solennità di Tutti i Santi. Alle ore 12 sarà celebrata la Santa Messa, mentre nel pomeriggio, alle ore 17, il santuario accoglierà solennemente le reliquie di Santa Bernadette, seguite dal Santo Rosario e dai Vespri solenni. La giornata si concluderà alle ore 18 con la Santa Messa Solenne.

Il giorno successivo, sabato 2 novembre, dedicato alla Commemorazione dei Defunti, il santuario proporrà un tempo di raccoglimento e preghiera con la Santa Messa alle ore 10.30 e alle 12, i Vespri dei defunti alle ore 17 e, a seguire, alle ore 18, la Santa Messa Solenne in suffragio di tutti i fedeli defunti. Le giornate di domenica 3 e lunedì 4 novembre saranno dedicate alla meditazione e alla preghiera personale: ogni giorno alle ore 17 verrà recitato il Santo Rosario meditato, seguito alle ore 18 dalla Santa Messa Solenne.

Al termine di tutte le celebrazioni, i fedeli potranno accostarsi alla venerazione della reliquia di Santa Bernadette, segno di fede e speranza che unisce spiritualmente Roma a Lourdes. L’iniziativa, promossa dal santuario di San Salvatore in Lauro, vuole offrire ai fedeli un’occasione di incontro con la spiritualità di Santa Bernadette e con il messaggio di conversione e preghiera che la Madonna affidò a Lourdes nel 1858. Un evento di grazia che invita a riscoprire la semplicità del Vangelo e la bellezza di una fede vissuta con cuore puro.