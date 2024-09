Avrebbe sbagliato bersaglio la donna che ha gettato benzina contro una 26enne in via Capuana a Catania. La vittima ha riportato gravi ustioni sul viso e sulle braccia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Catania che indaga sull'accaduto, la donna, una 40enne, avrebbe voluto colpire con la benzina la sorella della vittima con cui aveva litigato poche ore prima via Sms. La vittima ha riportato gravi ustioni sul viso e sulle braccia.

La 26enne, che ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, è stata prima portata all'ospedale Garibaldi Centro e, poi, trasferita al centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove è ricoverata in Rianimazione.