Alessio La Targia è caduto da un'impalcatura a Palermo, mentre il 50enne morto a Livorno sarebbe rimasto schiacciato da una gru

Due tragici incidenti sul lavoro nella giornata di oggi. Hanno perso la vita un operaio di 50 anni a Livorno e uno di 40 a Palermo.

Livorno

Nel quartiere Shanghai, in via Piombanti, un operaio di 50 anni, residente a Ponsacco (Pisa), è morto intorno alle 9 mentre lavorava in un cantiere di una ditta privata. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante, probabilmente una gru, mentre scaricava una benna con materiale edile. I soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme all’automedica e ai vigili del fuoco, non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa di un politrauma da schiacciamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori del Dipartimento di Igiene e Sicurezza sul Lavoro dell’Asl Nord Ovest e la squadra mobile della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I colleghi della vittima sono stati ascoltati dagli investigatori per cercare di chiarire le cause dell’incidente.

Palermo

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un'impalcatura all'interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel quartiere Brancaccio di Palermo. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi. I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarlo ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri e i tecnici della Spresal dell'Asp di Palermo con competenze specifiche in tema di sicurezza sul lavoro. Indagini sono in corso per accertare se l'uomo indossasse i dispositivi di sicurezza individuale e se fosse un dipendente della ditta.