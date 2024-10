Locale di Briatore multato per i fiori, Trabucco (C.Gualtieri): "Regole folli"

''Flavio Briatore tutti i torti non li ha: che a via Veneto ci siano mille difficoltà per mettere tavolini, ombrelloni e decorazioni (ovviamente pagando) è un assurdo. Su via Veneto, lì dove nasce la Dolce Vita. Le regole vanno sempre rispettate, ma forse il problema sono proprio quelle regole''. Così su Instagram Giorgio Trabucco, capogruppo della Lista Civica Gualtieri in assemblea capitolina, commentando la multa al locale di Briatore 'Crazy Pizza' per gli addobbi floreali all’esterno, ritenuti non compatibili con le norme sul decoro cittadino. ''Penso ai tanti commercianti onesti che rinunciano a mettere un tavolino o ad abbellire i loro spazi esterni a causa di infinite prescrizioni folli. Houston abbiamo un problema'', conclude Trabucco.