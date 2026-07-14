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Lodi, auto avvolta dalle fiamme: trovata una persona morta all'interno

Tragedia lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda

Vigili del fuoco - (IPa)
Vigili del fuoco - (IPa)
14 luglio 2026 | 13.43
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella mattinata di oggi lungo la strada provinciale SP27, nel territorio di Castelnuovo Bocca d'Adda, in provincia di Lodi. L'allarme è scattato alle 10.47 per un'auto completamente avvolta dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno del veicolo il corpo senza vita di una persona. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con automedica e ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine. Due persone presenti sul luogo dell'accaduto, una donna di 25 anni e un uomo di 60 anni, non sarebbero rimaste coinvolte nell'incendio. Dopo essere state valutate dal personale sanitario, non hanno avuto necessità di essere trasportate in ospedale.

Le cause del rogo sono ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare le circostanze che hanno portato alla morte della persona trovata all'interno dell'auto

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