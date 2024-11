Lolli: “A volte c'è l'inconsapevolezza del peso delle parole e di certi giochi che possono invece ferire e far male”

Lolli: “Dobbiamo parlare di bullismo e di prevenzione in tutte le sedi possibili, soprattutto perché è importante che ci facciamo carico della responsabilità sociale e collettiva rispetto a tutti i ragazzi che ancora non riusciamo a salvare.” queste le parole di Lucia Lolli, dirigente scolastico dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, alla presentazione di “Campioni di Vita”, il progetto contro bullismo e disagio giovanile nelle scuole, iniziativa frutto della collaborazione tra Gestione Cittadella e l’Osservatorio Bullismo, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma.