Da subito ha prevalso tra gli investigatori l'ipotesi dell'omicidio visto che la donna aveva segni sul collo e sui polsi

È stato fermato oggi, martedì 7 luglio, il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta in un appartamento di via Hope a Sanremo. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio a cui è stato sottoposto il giovane, di circa 20 anni, sentito dal pubblico ministero titolare delle indagini Enrico Cinnella Della Porta.

I segni sul cadavere e l'alibi del giovane

L'ipotesi dell'omicidio era stata una delle prime prese in considerazione dai carabinieri. Erano stati trovati, infatti, segni sul collo e sui polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio che ieri sera ha chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori casa. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo senza vita di Capano. L'alibi fornito dal giovane, che ha detto di essere uscito alle 19 per andare a mangiare una pizza, non ha convinto gli inquirenti.