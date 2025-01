Lovito (eCampus): "Siamo realtà romana di successo"

"‘Energie per Roma’ per me vuol dire dare un contributo positivo a questa grande città. La nostra università da anni opera a Roma ed è diventata una realtà di grande successo. Il motivo per cui siamo qui credo sia questo". Così Alfonso Lovito, direttore generale dell’università eCampus tra le realtà premiate alla II edizione del premio ‘Energie per Roma 2025’ organizzato dal Centro europeo di Studi culturali per celebrare l’impegno e il talento di chi - cittadini, attività imprenditoriali e associazioni - si è distinto nel campo artistico-culturale, sociale, imprenditoriale e del volontariato a Roma.

Il riconoscimento per il dg dell’università eCampus rappresenta “una collazione delle esperienze più genuine e positive per la città di Roma, che non operano in scenari importanti, ma che come le formichine, alacremente contribuiscono alla vita della città".