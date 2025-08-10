circle x black
Cerca nel sito
 

Lucca, ultraleggero precipita in campo a Forte dei Marmi: un ferito

L'aereo è caduto nei pressi dell'A12, l'unico occupante è salvo ma ha riportato varie escoriazioni

Polizia e ambulanza - Fotogramma
Polizia e ambulanza - Fotogramma
10 agosto 2025 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un aereo ultraleggero è precipitato in un campo a Forte dei Marmi, nei pressi dell’Autostrada A12. A bordo un italiano, di 47 anni, unico occupante del velivolo, che ha riportato varie escoriazioni ed è stato portato, comunque in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto l'automedica di Querceta, un'ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi, i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Società autostrade.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Forte dei Marmi incidente aereo forte dei marmi ultraleggero caduto forte dei marmi ultraleggero incidente A12
Vedi anche
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, la preoccupazione delle grandi aziende produttrici di alcolici


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza