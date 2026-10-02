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L'Università Vanvitelli celebra il decennale dell'apertura al pubblico del Museo di anatomia della città

L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre

locandina dell'evento - (foto Ufficio stampa)
locandina dell'evento - (foto Ufficio stampa)
02 ottobre 2026 | 19.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli celebra il decennale dell’apertura al pubblico del Musa – Museo anatomico con una giornata dedicata alla storia, alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio anatomico scientifico dell’Ateneo. L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna del Complesso di S. Patrizia, in Via L. Armanni 5 a Napoli.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del rettore dell’Ateneo Gianfranco Nicoletti, dell’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e del direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo. A seguire, l’introduzione del direttore del Musa Michele Papa, la Lectio magistralis di Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e Accademico Ordinario della Pontificia Accademia di Teologia Vaticano, e la relazione del direttore tecnico del Musa Raoul Basile.

Il programma proseguirà con il concerto di beneficenza 'Per la voce che abitiamo', seguito dalla visita al Museo Anatomico, che sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 16:00. Un’occasione per celebrare dieci anni di apertura del Musa e riscoprire un patrimonio che racconta la storia della medicina, della ricerca e della formazione.

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Università Vanvitelli Musae Anatomia Napoli Campania
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