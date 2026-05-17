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Maldive, legali famiglia Gualtieri: "Federico era pienamente qualificato, escluse imprudenze"

Federico Gualtieri, il trentunenne piemontese tra le cinque vittime italiane alle Maldive
Federico Gualtieri, il trentunenne piemontese tra le cinque vittime italiane alle Maldive
17 maggio 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Federico era pienamente formato e qualificato per l’attività subacquea svolta, possedendo capacità tecniche, preparazione ed esperienza adeguate anche per immersioni di elevata complessità. Aveva conseguito dal 2011 abilitazioni e 23 brevetti specifici Padi, maturando inoltre una significativa esperienza pratica in immersioni effettuate in diversi contesti e condizioni operative, anche alle Isole Maldive. È sempre stato un ragazzo estremamente scrupoloso e prudente”. Lo affermano in una nota gli avvocati Antonello Riccio e Gianluigi Dell’Acqua, che assistono la famiglia di Federico Gualtieri, il trentunenne piemontese tra le cinque vittime italiane alle Maldive.

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“Tali elementi escludono l’ipotesi di un comportamento imperito, negligente o imprudente da parte di Federico, e riteniamo comunque sia prematuro in questa fase pensare di operare una ricostruzione delle cause dell’accaduto. Certo è che ad oggi non si sa chi abbia organizzato l’immersione, a quali scopi, e con quali attrezzature quindi non si è in grado di andare oltre semplici congetture. Sappiamo che sono in corso indagini approfondite da parte delle Autorità locali, che hanno acquisito documentazione e interrogato le persone presenti – aggiungono - Ci risulta inoltre che sia stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Roma e provvederemo a depositare una nomina per conto dei genitori di Federico per poter partecipare alle opportune verifiche tecniche e investigative”.

“Anche alla luce di alcune voci critiche e delle prese di distanza circolate, invitiamo dunque a non formulare valutazioni affrettate o ricostruzioni che ad oggi non possono essere supportate da dati oggettivi, soprattutto nel rispetto delle persone coinvolte e del lavoro degli investigatori. Ringraziamo sin da ora il Console Giorgia Marazzi per il supporto e la cortesia dimostrata nei confronti dei genitori di Federico. Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi della vicenda, confidando che gli accertamenti consentiranno di chiarire compiutamente quanto avvenuto” concludono i legali.

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Maldive Federico Gualtieri immersione subacquea
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