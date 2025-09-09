circle x black
Nubifragio a Portoferraio sull'isola d'Elba: 34 mm di pioggia in 15 minuti - Video

Allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. Il Comune invita i cittadini a non uscire di casa e a non usare l'automobile

Nubifragio a Portoferraio sull'isola d'Elba: 34 mm di pioggia in 15 minuti - Video
09 settembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Forte nubifragio a Portoferraio (Livorno), sull'isola d'Elba con allagamenti e interventi in corso del sistema di Protezione Civile. Il Comune, sui propri canali social, invita i cittadini a non uscire di casa e a non usare l'automobile. Tra le 13,15 e le 13,30, come riporta la rilevazione della stazione del Centro funzionale regionale, sono già caduti oltre 34 millimetri di pioggia.

"Caduti 70 mm di pioggia in meno di un’ora. Prestiamo massima attenzione", scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social, avvertendo che "nelle prossime ore ancora possibilità di temporali sparsi, localmente forti, più probabili sulle province occidentali".

