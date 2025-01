Ancora venti e forti precipitazioni su gran parte delle regioni. Allerta arancione in Emilia Romagna e Toscana, gialla in 11 iregioni

Ancora forte maltempo sull'Italia oggi, martedì 28 gennaio. E' allerta rossa in Liguria, arancione in Emilia Romagna e Toscana, gialla in ben 11 regioni. L’avviso della Protezione civile prevede rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Liguria

Una grossa frana ha invaso la carreggiata del passo dei Giovi, all'altezza di Busalla nel genovese. È successo questa mattina intorno alle 5.30. La caduta del fango ha coinvolto un'auto, ferendo una persona ricoverata in codice giallo al San Martino. Colpito anche un palo dell'illuminazione elettrica, caduto sulla strada. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Busalla, i tecnici di Terna per il palo elettrico, e Anas.

Una grossa frana si è abbattuta poi su via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio a Genova, dove è crollato un muro. È successo questa mattina poco dopo le sette. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Genova con le squadre di movimento terra. Al momento non si sa se qualcuno sia stato travolto, per scongiurare l'ipotesi sono in arrivo dal Piemonte le unità cinofile. Il movimento franoso ha colpito alcune auto e un tubo, provocando una perdita di gas.

Un'altra frana si è verificata ieri sera intorno alle 21 in val Fontanabuona a Orero, sempre in provincia di Genova. Anche in questo caso un palo dell’illuminazione si è abbattuto sulla Ss 225, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora, prima che la viabilità venisse ripristinata con senso unico alternato. Sono quattro i nuclei familiari isolati e cinque le persone evacuate da un'abitazione in via precauzionale.

Il fiume Entella, a Chiavari, ha superato questa sera le soglie di guardia. Il Comune ha comunicato la fase operativa di emergenza invitando i cittadini ad adottare le misure di autoprotezione che prevedono di abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio. Dopo mezzanotte l'Entella è sceso sotto la soglia della fase operativa di allarme e il ponte di Caperana è stato riaperto al traffico.

Emilia Romagna

I temporali che, già a partire dalla serata di ieri, hanno interessato buona parte del territorio emiliano e romagnolo hanno fatto scattare l'allerta arancione per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna. Allerta che proseguirà per tutta la giornata di oggi, quando altre precipitazioni sono previste in Emilia Romagna, non solo sul versante appenninico ma anche nelle aree collinari e pianeggianti. Nello specifico, sarà attiva l’allerta arancione per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, mentre per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. Allerta gialla per temporali nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza e Parma; per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.

Le precipitazioni e le folate di vento potranno causare ruscellamenti diffusi lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 2 nel settore centro-occidentale e della soglia 1 nel settore centro-orientale. Non si escludono raggiungimenti localizzati della soglia 3, più probabili sul settore centro-occidentale e della soglia 2 nel settore centro-orientale. Sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) lungo la fascia appenninica e la pianura centro-orientale, con possibili raffiche di intensità superiore nella zona di crinale. Nelle altre zone di pianura sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest.

Allerta gialla in 11 regioni

Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sono previste sul Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in estensione alla Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsto anche il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca forte, su Emilia-Romagna, Umbria e Marche. Venti da forti a burrasca nei quadranti meridionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana e Lazio, in estensione a Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sicilia, dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.