Temporali e venti forti nelle Regioni meridionali. In Sicilia scuole chiuse in diverse città e stop ai treni su alcune linee

Scatta l'allerta maltempo al Sud. Dopo il freddo è in arrivo un ciclone mediterraneo che porterà piogge e nubifragi e oggi venerdì 17 gennaio colpirà le Regioni meridionali. In Sicilia scuole chiuse in diverse città e stop ai treni su alcune linee.

"Dopo il grande freddo è in arrivo un insidioso ciclone mediterraneo dal Nord Africa che si allungherà fino al Mar Tirreno e che", a partire da oggi, "porterà forte maltempo. Non si escludono fenomeni particolarmente intensi, piogge forti e nubifragi sono previsti in particolare al Sud, in Sicilia e Calabria", dice all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni, de 'iLMeteo.it'. "Sabato è previsto maltempo su buona parte del Centro-Sud e sulle due isole maggiori. Al Nord invece tempo soleggiato con un aumento delle temperature", conclude Gussoni.

L'allerta della Protezione civile

Un nucleo di aria fredda in quota provocherà, nella giornata di oggi, un progressivo peggioramento del tempo in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge e temporali e un’intensificazione dei venti, in estensione anche a Basilicata e Campania. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Le Regioni interessate

L’avviso prevede dal primo mattino di oggi, venerdì 17 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in estensione alla Sardegna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti orientali sulle medesime Regioni, in estensione a Basilicata e Campania. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta rossa su ampi settori della Calabria e della Sicilia. Allerta arancione sui settori orientali della Sardegna, su parte della Sicilia e sulla Calabria centro-orientale. Valutata infine allerta gialla su settori delle medesime Regioni.

Scuole chiuse

Dopo l'allerta meteo il sindaco Enrico Trantino ha deciso la chiusura delle scuole a Catania. Il sindaco ha dato disposizioni per redigere un’ordinanza con effetto immediato e valida fino alle 24 di oggi. Oltre agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, resteranno chiusi gli impianti sportivi comunali, i cimiteri, il Giardino Bellini, tutti i parchi comunali. Disposta anche la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria). L'ordinanza prevede anche il divieto di percorrere le strade comunali con mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Oggi scuole chiuse anche a Messina dove resteranno sbarrati anche i cancelli delle ville e dei cimiteri. Lo prevede un'ordinanza firmata dal sindaco Federico Basile, con cui si dispone la chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido, le strutture educative e assistenziali (a gestione diretta ed indiretta), le ville, i cimiteri e gli impianti sportivi comunali all’aperto. L'ordinanza del sindaco dispone anche la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto, eventualmente in programma.

"In Sicilia spostamenti solo se necessari"

"Invitiamo i siciliani a fare attenzione alla mobilità per l'allerta meteo in alcune aree della Regione per rischio idrogeologico e a spostarsi solo se strettamente necessario", ha detto l'assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Alessandro Aricò, in merito alle chiusure e alle limitazioni del traffico ferroviario nell'Isola comunicate da Rfi a causa dell'allerta rossa e arancione.

Stop a treni su alcune linee

La circolazione ferroviaria sarà sospesa sulle linee Caltagirone-Catania, Siracusa-Caltanissetta e Caltanissetta-Dittaino. Una riduzione dell'offerta commerciale, invece, interesserà le tratte Palermo-Agrigento, Messina-Catania-Siracusa, Palermo-Trapani.