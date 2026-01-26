circle x black
Maltempo, siamo in un lungo tunnel perturbato: mercoledì giornata peggiore

Tedici (iLMeteo.it): "Per almeno due settimane avremo frequenti piogge, con un treno di fronti instabili provenienti dall'Oceano Atlantico"

Pioggia (Foto 123RF)
26 gennaio 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
Italia nella morsa del maltempo. "Siamo entrati in un lungo tunnel perturbato, per almeno due settimane avremo frequenti piogge, con un treno di fronti instabili provenienti dall'Oceano Atlantico. Nel dettaglio avremo residue piogge oggi al Centro-Sud, poi una breve tregua fino al pomeriggio di domani quando peggiorerà in modo sensibile sulla Liguria e poi su tutto il Nord-Ovest, in Sardegna e sull'Alta Toscana", spiega all'Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it.

"Questa perturbazione nella notte tra martedì e mercoledì porterà anche neve a bassa quota sul Piemonte meridionale; mercoledì, infine, sarà la giornata peggiore con un ciclone che investirà l'Italia con tanta pioggia al Centro-Nord e in Campania, venti di burrasca su buona parte del Paese e tanta neve sulle Alpi oltre i 700-1000 metri. Il Sud - aggiunge Tedici - non sarà martoriato da nuove piogge fino a giovedì, in seguito non si esclude il ritorno del maltempo anche al Meridione".

Per quanto riguarda le proiezioni per questo inverno Tedici spiega che "fino a metà febbraio sembra che le condizioni restino non particolarmente fredde ma piovose. Non si esclude un colpo di coda dell'inverno tra la seconda parte di febbraio e la prima decade di marzo".

