Allerta meteo sull'Italia con 48 ore di forte maltempo tra un ciclone tunisino e un fronte polacco. Il vortice in arrivo dal nordafrica porterà nubifragi, vento e mareggiate su Sicilia e Calabria, in parte anche sul sud della Sardegna e sul resto del Meridione. Nel corso delle prossime ore le piogge più intense sono previste sulla Sicilia, fino e oltre i 100 mm (100 litri di acqua per ogni metro quadrato, come ribaltare due grandi bidoni da 50 litri su una superficie 1 metro per 1 metro). Dal pomeriggio altre piogge torrenziali colpiranno le medesime aree e anche il resto del Sud peninsulare mentre migliorerà in Sardegna.

Previsioni meteo oggi e domani

Al contempo, nella seconda parte di oggi giovedì 15 maggio, vedremo anche gli effetti della seconda perturbazione, del doppio attacco: aria fredda in quota, in arrivo dalle Repubbliche Baltiche e dalla Polonia, porterà acquazzoni, temporali e forti grandinate al Nord-est poi verso Ovest. Per domani, venerdì 16 maggio, è prevista la fusione dei due fronti perturbati, lo scontro perfetto, l’aria fredda polacca si unirà all’aria calda tunisina: sono previsti nubifragi al Sud e sul Medio Adriatico, colpi di vento, mareggiate e fenomeni violenti. Un venerdì nero, prima di un miglioramento nel weekend sottolinea iLMeteo.it.

Previsioni meteo weekend

Sabato e domenica, infatti, la nuova massa d’aria polacca-tunisina si sposterà verso la Grecia e la Turchia con un peggioramento verso il settore egeo: in Italia prevarranno le schiarite anche se non mancheranno ancora dei rovesci sparsi, specie nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi del Centro-Nord.

La nuova settimana sarà ancora ‘vedova’ dell’anticiclone: l’alta pressione non arriverà e avremo l’ingresso di altre perturbazioni, questa volta dal settore atlantico, quindi da Ovest (dopo aver avuto il doppio attacco da Sud e da Nord-est). Piogge e rovesci colpiranno l’Italia a carattere sparso almeno fino venerdì, specie il Centro-Nord, confermando il proverbio ‘A maggio il sole è spesso un miraggio’: d’altronde in questo mese di Primavera il tempo è capriccioso e risente ancora dello scontro o del litigio tra masse d’aria diverse, quelle fredde che ricordano gli ultimi mesi invernali e quelle calde che provano ad introdurre l’estate in imminente arrivo.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 15 maggio - Al Nord: peggiora entro il pomeriggio a iniziare dal Triveneto. Al Centro: asciutto, ma spesso nuvoloso, piovaschi in Sardegna. Al Sud: ciclone dalla Tunisia con maltempo forte a partire dalla Sicilia.

Domani, venerdì 16 maggio - Al Nord: bel tempo prevalente, fresco al mattino. Al Centro: forte maltempo sulle adriatiche. Al Sud: forte maltempo.

Sabato 17 maggio - Al Nord: più soleggiato salvo locali rovesci. Al Centro: più soleggiato salvo isolati rovesci. Al Sud: qualche pioggia in Calabria.

TENDENZA: sole e rovesci domenica, nuova settimana ancora instabile con piogge al Centro-Nord, caldo al Sud.