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Meteo Italia, torna il maltempo con piogge e vento: ecco le regioni più colpite

Mattia Gussoni: "Le regioni maggiormente esposte saranno quelle del Centro-Nord"

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05 maggio 2026 | 00.06
Redazione Adnkronos
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Torna il maltempo in Italia. "Il tutto sarà causato dal passaggio di un'insidiosa perturbazione atlantica che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione (circa 2-3°C sopra la media) dei nostri mari e che darà il via ad una fase burrascosa, caratterizzata non solo da precipitazioni, ma anche da venti forti". Così all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it' precisando che "questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d'aria di origine diversa aumentando, di conseguenza, il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi: occhi puntati, in particolare, alle giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio".

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Aggiunge inoltre che a causa del movimento antiorario delle correnti "il vortice richiamerà a sé correnti d'aria calda dai quadranti meridionali (Libeccio e Scirocco, con raffiche ad oltre 70-80 km/h) le quali, dopo aver attraversato il mare e caricatesi di umidità, forniranno un surplus di carburante (energia potenziale) per l'innesco di forti temporali".

Le regioni più colpite

"Secondo gli ultimi aggiornamenti - continua Gussoni - le regioni maggiormente esposte saranno quelle del Centro-Nord: in particolare su Liguria di Levante e alta Toscana localmente potrebbero cadere fino ad oltre 150 mm di pioggia in pochissimo tempo, ovvero l'equivalente delle precipitazioni attese in 2 mesi. Tanta pioggia prevista anche su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia".

"Successivamente (seconda parte di giovedì 7 e venerdì 8 maggio) è attesa una seconda perturbazione che innescherà nuovi rovesci temporaleschi, dapprima in Sardegna e poi anche sulle regioni del Centro-Sud. Solamente nel prossimo weekend - conclude Gussoni - le condizioni meteo sono previste in miglioramento con più sole e soprattutto con un deciso aumento delle temperature: sulla Sicilia, addirittura, si potrebbero raggiungere i 34-35°C!".

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Tag
maltempo piogge vento perturbazione atlantica nubifragi
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