E' in arrivo sull'Italia una nuova fase di maltempo. Le prossime ore vedranno l’avvicinarsi dall’Inghilterra di un primo vortice che attiverà acquazzoni diffusi da Nord a Sud, specie sul Triveneto, prima di un forte peggioramento nella serata di oggi, mercoledì 23 aprile, al Nord-ovest: si temono nubifragi tra Piemonte e Lombardia. Mentre domani, giovedì 24 aprile, questa fase ciclonica inglese coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud con frequenti rovesci.

Venerdì 25 aprile arriverà il secondo vortice, la seconda bassa pressione, sempre in rapido attraversamento da Nord-ovest verso Sud-est. Questo attraversamento, essendo veloce, non guasterà il tempo per tutta la giornata, ma provocherà instabilità specie al Centro-Nord con la ‘triplice’ meteo - sole, nubi e temporali -: sono previsti tutti e tre i fenomeni sottolinea iLMeteo.it.

Per avere un diffuso miglioramento dovremo, dunque, aspettare sabato (domenica per il versante adriatico e il Sud) con il secondo vortice che si sarà spostato definitivamente sulla Grecia. Sarà un Ponte con barometro in risalita, come indicato dalla climatologia degli ultimi 50 anni: in Italia, sarebbe normale avere un po’ più di sole alla fine di aprile.

Oggi, mercoledì 23 aprile - Al Nord: rovesci sparsi, maltempo in serata al Nord-Ovest. Al Centro: rovesci con temporali su molte regioni. Al Sud: temporali e schiarite.

Domani, giovedì 24 aprile - Al Nord: rovesci dal Nordovest verso il Nordest. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: rovesci sparsi.

Venerdì 25 aprile - Al Nord: molto instabile al Nordest. Al Centro: temporali e schiarite. Al Sud: soleggiato.

Tendenza - più sole tra sabato e domenica.