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Stop al maltempo, arriva l'estate: il meteo dei prossimi giorni

Da domenica 7 giugno il tempo diventerà quello della bella stagione grazie all'atteso Anticiclone delle Azzorre

L'estate a Ostia - IPA
L'estate a Ostia - IPA
05 giugno 2026 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Finisce il maltempo, arriva l'estate. Le piogge e i temporali che stanno interessando in queste ore il Nord e parte del Centro hanno i minuti contati. Dopo l'anticipo rovente registrato a fine maggio, la stagione più calda è pronta a fare il suo ingresso ufficiale (e duraturo). Come confermato dalle recenti analisi, da domenica 7 giugno il meteo diventerà quello della stagione estiva, accompagnato dal rassicurante e tanto atteso Anticiclone delle Azzorre.

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Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che, prima di approdare a questa solida fase anticiclonica, ci sarà però un'ultima finestra di instabilità.

Meteo prossima settimana, arriva l'estate

Nelle prossime ore ci saranno ancora dei passaggi perturbati di matrice atlantica, con temporali potenzialmente intensi al Nord (specie Nord-Est) e in rapido transito dalla Toscana verso le regioni centrali adriatiche. Entro la giornata di sabato, gli ultimi focolai si attarderanno sul Nord-Ovest, colpendo la Pianura Padana, per poi esaurirsi e lasciare spazio al sereno. A partire da domenica 7 giugno, il deciso aumento della pressione atmosferica garantirà un periodo di stabilità che si protrarrà per almeno dieci o quindici giorni, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Le temperature massime, inizialmente contenute e gradevoli, subiranno una progressiva impennata.

Già da lunedì i termometri torneranno a toccare i 33°C al Centro, spingendosi fino a 35°C in Sardegna. Il primo vero picco di calore, che risulterà fisiologicamente meno sopportabile, si registrerà da metà della prossima settimana: per mercoledì 10 giugno sono attesi 36°C diffusi tra Sardegna e Sicilia, oltre a punte afose di 32°C a Roma.

Se il Centro-Sud vivrà una fase calda, soleggiata e incontrastata, il Nord sperimenterà un clima leggermente più dinamico. A Milano, ad esempio, le temperature oscilleranno intorno a valori più miti sui 27-28°C, spesso mitigate da qualche refolo atlantico capace di innescare probabili acquazzoni.

In particolare, tra martedì e venerdì della prossima settimana, a nord del fiume Po non si esclude la formazione di temporali pomeridiani in discesa dalla fascia alpina verso le Prealpi e le pianure adiacenti. Una variabilità del tutto tipica della classica estate italiana, che non andrebbe a intaccare il quadro generale di bel tempo. È arrivato il momento di preparare le creme solari: la vera fase estiva è ai nastri di partenza.

Meteo prossimi giorni

Ecco come sarà, nel dettaglio, il meteo dei prossimi giorni:

Venerdì 5. Al Nord: ultimi temporali specialmente sul Triveneto. Al Centro: piovaschi sui settori adriatici, soleggiato altrove. Al Sud: sole prevalente.

Sabato 6. Al Nord: soleggiato salvo temporali su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Domenica 7. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sole prevalente.

Tendenza: arriva l’Anticiclone delle Azzorre con condizioni soleggiate soprattutto al Centro-Sud.

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